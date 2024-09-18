التعليم تحدد توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول للمرحلة الأبتدائية والإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول للمرحلة الأبتدائية والإعدادية بدءًا من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ومن الصف الأول إلى الثاني الإعدادي بهدف تنظيم الدراسة وضمان سير العملية التعليمية بفعالية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول للمرحلة الأبتدائية والإعدادية والتي شملت الصف الرابع الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي، والصف الأول والثاني الإعدادي حيث يتسأل أولياء الأمور الجدول الرسمي لتوزيع منهج العلوم للكل مرحلة تعليمية.

توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول للمرحلة الأبتدائية والإعدادية

أصدرت وزارة التربية والتعليم جدول توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول للمرحلة الأبتدائية والإعدادية، حيث ويشمل تقسيم المنهج على مدار الأسابيع الدراسية بما يتناسب مع الخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2025.

توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول للمرحلة الأبتدائية

أرسلت وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم جدول توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول للمرحلة الأبتدائية وهو كالتالي:

توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول الصف الرابع الابتدائي

توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول الصف الخامس الابتدائي

توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول الصف الخامس الابتدائي

توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي

توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي

توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي

توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي

توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي

توزيع منهج العلوم للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي

موعد بداية العام الدراسيي الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد يوم السبت، الموافق 21 سبتمبر 2024، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف حيث يستمر العام الدراسي لمدة 35 أسبوعًا مقسمة على فصلين دراسيين.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة والقومية في التاريخ المحدد، بينما بدأت الدراسة في المدارس الدولية في 8 سبتمبر 2024 والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد للمدارس كالتالي.

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 11 يناير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الأول الخميس 23 يناير 2025.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 8 فبراير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الثاني الخميس 5 يونيو 2025.

موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 24 مايو 2025.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية السبت 31 مايو 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة السبت 14 يونيو 2025.

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