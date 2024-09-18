بكام أسعار السبلايز 2024؟ .. تعرف علي أسعار الأدوات المدرسية 2025
بكام أسعار السبلايز .. ارتفعت عمليات البحث عن أسعار الأدوات المدرسية (السبلايز) للعام الدراسي 2024-2025 على محرك البحث جوجل، خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد.
وتقدم "الموجز" تفاصيل أسعار السبلايز في معرض "أهلًا مدارس" الذي تنظمه وزارة التموين مع قرب بداية العام الدراسي الجديد .
أسعار السبلايز في معرض أهلًا مدارس
- البريات والممحاة: 25 جنيهًا
- الكراسة حجم صغير: 25 جنيهًا
- الشنط المدرسية: تبدأ من 75 جنيهًا
- الكشاكيل: 7.5 جنيه
- دستة الكراسات: 45 جنيهًا
- الأحذية المدرسية: تبدأ من 99 جنيهًا
- الحقائب الكبيرة: تبدأ من 250 جنيهًا
- قلم التصحيح: 10 جنيهات
- قلم السنون: 20 جنيهًا
- الكراسة: 2.5 جنيه
- علبة الألوان: 25 جنيهًا
- اللانش بوكس: تبدأ من 35 جنيهًا
- أقلام السبورة ملونة: 40 جنيهًا
- علبة الأقلام الجاف الأزرق: 40 جنيهًا
- دستة الكشاكيل (60 ورقة): 75 جنيهًا
- الكشاكيل (60 ورقة السلك): 20 جنيهًا
- الكشاكيل (100 ورقة السلك): 22.5 جنيه
أسعار السبلايز في الأسواق:
- علبة ألوان فلوماستر (12 قلم): 120 جنيهًا
- علبة أقلام رصاص (12 قلم): 80 جنيهًا
- علبة أقلام فرنسي (5 أقلام): 33 جنيهًا
- كشكول سلك (100 ورقة): 59 جنيهًا
- 10 كراسات مربعات (28 ورقة): 135 جنيهًا
- كشكول سلك (سطرين، 100 ورقة): 85 جنيهًا
- كراسة رسم كبيرة: 70 جنيهًا
- نوت بوك A6: 100 جنيه
تساعد هذه الأسعار أولياء الأمور في التخطيط لميزانية الأدوات المدرسية هذا العام.
جدير بالذكر أن العام الدراسي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي يأتي أبرزها كالتالي:
1. الكثافة الطلابية
- تواجه المدارس مشكلة الكثافة الطلابية، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم وفاعلية العملية التعليمية.
2. البنية التحتية
- لعديد من المدارس تحتاج إلى صيانة وتطوير، مما يؤثر على البيئة التعليمية.
- نقص الفصول الدراسية فهناك حاجة لزيادة عدد الفصول لتلبية الطلب المتزايد.
3. تدريب المعلمين
- يحتاج المعلمون إلى برامج تدريب مستمرة لتحديث مهاراتهم ومواكبة المناهج الحديثة.
- بعض المعلمين قد يواجهون مشكلات في الاستقرار المهني، مما يؤثر على أدائهم.
4. المناهج الدراسية
- الحاجة إلى تحديث المناهج لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات العصر وتوجهات سوق العمل.
- تعزيز التعليم الفني والتقني يحتاج إلى موارد إضافية ودعم.
5. التمويل والموارد
- تواجه الوزارة تحديات في توفير الميزانية الكافية لتلبية احتياجات التعليم.
- عدم كفاية الأدوات والموارد التعليمية في بعض المدارس.
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