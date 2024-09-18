بكام أسعار السبلايز 2024؟ .. تعرف علي أسعار الأدوات المدرسية 2025

بكام أسعار السبلايز .. ارتفعت عمليات البحث عن أسعار الأدوات المدرسية (السبلايز) للعام الدراسي 2024-2025 على محرك البحث جوجل، خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتقدم "الموجز" تفاصيل أسعار السبلايز في معرض "أهلًا مدارس" الذي تنظمه وزارة التموين مع قرب بداية العام الدراسي الجديد .

أسعار السبلايز في معرض أهلًا مدارس



البريات والممحاة: 25 جنيهًا



الكراسة حجم صغير: 25 جنيهًا



الشنط المدرسية: تبدأ من 75 جنيهًا



الكشاكيل: 7.5 جنيه



دستة الكراسات: 45 جنيهًا



الأحذية المدرسية: تبدأ من 99 جنيهًا



الحقائب الكبيرة: تبدأ من 250 جنيهًا



قلم التصحيح: 10 جنيهات



قلم السنون: 20 جنيهًا



الكراسة: 2.5 جنيه



علبة الألوان: 25 جنيهًا



اللانش بوكس: تبدأ من 35 جنيهًا



أقلام السبورة ملونة: 40 جنيهًا



علبة الأقلام الجاف الأزرق: 40 جنيهًا



دستة الكشاكيل (60 ورقة): 75 جنيهًا



الكشاكيل (60 ورقة السلك): 20 جنيهًا



الكشاكيل (100 ورقة السلك): 22.5 جنيه

أسعار السبلايز في الأسواق:

علبة ألوان فلوماستر (12 قلم): 120 جنيهًا



علبة أقلام رصاص (12 قلم): 80 جنيهًا



علبة أقلام فرنسي (5 أقلام): 33 جنيهًا



كشكول سلك (100 ورقة): 59 جنيهًا



10 كراسات مربعات (28 ورقة): 135 جنيهًا



كشكول سلك (سطرين، 100 ورقة): 85 جنيهًا



كراسة رسم كبيرة: 70 جنيهًا



نوت بوك A6: 100 جنيه

تساعد هذه الأسعار أولياء الأمور في التخطيط لميزانية الأدوات المدرسية هذا العام.

جدير بالذكر أن العام الدراسي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي يأتي أبرزها كالتالي:

1. الكثافة الطلابية

تواجه المدارس مشكلة الكثافة الطلابية، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم وفاعلية العملية التعليمية.

2. البنية التحتية

لعديد من المدارس تحتاج إلى صيانة وتطوير، مما يؤثر على البيئة التعليمية.



نقص الفصول الدراسية فهناك حاجة لزيادة عدد الفصول لتلبية الطلب المتزايد.

3. تدريب المعلمين

يحتاج المعلمون إلى برامج تدريب مستمرة لتحديث مهاراتهم ومواكبة المناهج الحديثة.



بعض المعلمين قد يواجهون مشكلات في الاستقرار المهني، مما يؤثر على أدائهم.

4. المناهج الدراسية

الحاجة إلى تحديث المناهج لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات العصر وتوجهات سوق العمل.



تعزيز التعليم الفني والتقني يحتاج إلى موارد إضافية ودعم.

5. التمويل والموارد

تواجه الوزارة تحديات في توفير الميزانية الكافية لتلبية احتياجات التعليم.



عدم كفاية الأدوات والموارد التعليمية في بعض المدارس.

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