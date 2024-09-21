بالتفاصيل.. اعرف متى تبدأ الدراسة فى المعاهد الأزهرية؟

ازدادت التساؤلات عن متى تبدأ الدراسة فى المعاهد الأزهرية خلال الساعات الأخير حيث تداولت بعد الإشاعات حول تأجيله وعدم بدء الدراسة في شهر سبتمبر، مما أثارت هذه الأنباء جدلًا واسعًا بين الطلاب.

ويستعرض “الموجز” التفاصيل الحقيقية والرسمية للرد على تساؤلات متى تبدأ الدراسة فى المعاهد الأزهرية؟ والذي من المقرر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة لذلك يتعين على طلاب الشهادات الأزهرية سرعة استكمال إجراءاتهم للالتحاق بالكليات المتاحة.

متى تبدأ الدراسة فى المعاهد الازهرية

متى تبدأ الدراسة فى المعاهد الازهرية؟

وللرد على سؤال متى تبدأ الدراسة فى المعاهد الازهرية للمدارس والجامعات الأزهرية؟ فمن المقرر أن تبدأ يوم 28 سبتمبر الجاري دون أي تأجيل حيث ستبدأ أيضًا إجازة نصف العام الدراسي يوم 25 يناير المقبل والتي ستستمر لمدة أسبوع وتأتي هذه الأنباء وفقًا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية ووزارة التعليم العالي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالأزهر

وفقًا لبيان القطاع الأزهري ، يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 28 سبتمبر، مع بدء إجازة نصف العام في 25 يناير ولمدة أسبوعين، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير، وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات.

متى تبدأ الدراسة فى المعاهد الازهرية للجامعات؟

أما بالنسبة لجامعة الأزهر، ستبدأ الدراسة أيضًا في 28 سبتمبر، مع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في 4 يناير، بعد إجازة نصف العام، تبدأ دراسة الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير، وتنتهي في 29 مايو، حيث ستحدد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بناءً على طبيعة الدراسة في كل كلية.

متى تبدأ الدراسة فى المعاهد الازهرية

وفي هذا السياق، وجه قطاع الأزهر تعليمات خاصة لشيوخ المعاهد لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، مع التأكيد على التواصل مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة محيط المعاهد، كما تقرر تأجيل بدء الدراسة لمرحلة رياض الأطفال لمدة أسبوع لتبدأ من يوم السبت الموافق 28 سبتمبر، وذلك بسبب الزحام الشديد.

وبحسب مصادر مطلعة، سيجري تطبيق القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم على طلاب المراحل التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية.

اقرأ أيضًا

بالتفاصيل موعد ورابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

بالرابط والخطوات الآن.. موعد غلق تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة