فوائد الصيام في رمضان 2025.. هل يعزز خسارة الوزن أم يسبب زيادته؟

يتساءل الكثير عن هل الصيام يساعد على انقاص الوزن أم زيادته؟، حيث يعد الامتناع عن الأكل والشرب يتسبب في تقليل عدد السعرات الحرارية التي تم استهلاكها، وهذا يؤدي إلى خسارة الوزن مع مرور الوقت، وهذا يعني أن الصيام يساعد على إنقاص الوزن، ولكن هناك حالات خاصة يكون الصيام فيها سبب لزيادة الوزن، والذي يحدد ذلك، كمية الطعام وعدد الوجبات التي يتناولها الشخص في الفترة بين ما بعد الإفطار حتى وقت السحور، ولكن هذه تُعد حالات استثنائية.

الصيام في رمضان 2025

ويقدم الموجز، خلال التقرير التالي فوائد الصيام في شهر رمضان 2025 المبارك، وهل ينقص الوزن أم لا؟.

فوائد الصيام في شهر رمضان

إن للصيام فوائد عديدة ومتنوعة، ويُعد الصيام من أعظم وأهم العبادات التي يقوم بها المسلم، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتعتبر فوائد الصيام في شهر رمضان المبارك كثيرة ومتنوعة، وهذه الفوائد هي كالتالي:

يساعد الصيام في إنقاص وخسارة الوزن.

يعمل على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأمراض الأوعية الدموية أيضًا.

يسهم بشكل كبير في تحسين الوظائف الخاصة بالدماغ.

إن الصيام بشكل مستمر ومنتظم يحافظ على صحة القلب لدى الإنسان.

يساعد الصيام على التقليل من عدد السعرات الحرارية.

الصيام وإنقاص الوزن

هناك علاقة وطيدة بين الصيام وإنقاص الوزن، حيث يقوم الصيام بالعمل على تقليل عدد السعرات الحرارية، والناتج عن الامتناع عن تناول الطعام والشراب لمدة طويلة، وإن الصيام يعتبر من أفضل الطرق التي تسهم في خسارة الوزن، وإن الصيام له عدة أدوار هامة في عملية إنقاص الوزن، وهذه الأدوار هي كالآتي:

الصيام وإنقاص الوزن

العمل على تقليل دهون الجسم

يسهم الصيام بشكل كبير في تقليل الدهون الموجودة في جسم الإنسان، كما يعمل على إنقاص وخسارة الوزن، والسبب في ذلك يرجع إلى منع تناول الطعام والشراب لمدة معينة من الوقت، وبالتالي يحدث انخفاض وتقليل ف عدد السعرات الحرارية

العمل على تحسين المؤشرات الحيوية الموجودة في الدم

إن الصيام يتسبب في انقاص وخسارة الوزن، حيث أثبتت بعض الدراسات بعد القيام بعدة تحليلات لفئة معينة من الأشخاص بعد صيام شهر رمضان المبارك أن هناك انخفاض ونقصان في وزن هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى انخفاض في مستويات الدهون، ونقصان كبير في مستوى الكوليسترول.

المساهمة في تقوية عملية الأيض

يقوم الصيام بتعزيز وتقوية عملية الأيض، وذلك من خلال رفع مستويات الناقل العصبي “نورابينفرين”، والذي يتسبب بشكل كبير وملحوظ في خسارة وإنقاص الوزن.

اقرأ أيضًا