مي عمر تكشف حقيقة اعتزالها الفن بعد قرار زوجها محمد سامي

أثارت الفنانة مي عمر الجدل خلال الساعات الماضية بعد تداول أنباء عن اعتزالها التمثيل، خاصة بعد إعلان زوجها المخرج محمد سامي اعتزاله الإخراج الدرامي. إلا أن مي عمر حرصت على الرد بطريقة غير مباشرة من خلال رسالة شكر وجهتها لجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، ويرصد الموجز تفاصيل.

مي عمر تحتفل بنجاح مسلسل "إش إش"

عبرت الفنانة مي عمر عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسلها الرمضاني الجديد "إش إش"، والذي يشارك في السباق الرمضاني 2025، ويُعد آخر أعمال زوجها محمد سامي الدرامية. وقالت مي عمر في منشور لها عبر "فيسبوك": "مبسوطة وفخورة إن مسلسل 'إش إش' حصل على جائزة أفضل مسلسل في النصف الأول من رمضان في استفتاء ET بالعربي باستفتاء الجمهور.. شكرًا للجمهور العظيم ولكل حد دعمني وآمن بالعمل ده.. واللي جاي أحلى وأقوى إن شاء الله".

حقيقة اعتزال مي عمر الفن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزال مي عمر التمثيل بعد قرار زوجها محمد سامي. لكن رسالتها الأخيرة جاءت لتؤكد استمرارها في تقديم المزيد من الأعمال الفنية، لتنفي بشكل غير مباشر تلك الشائعات.

أبطال مسلسل "إش إش"

يشارك في بطولة مسلسل "إش إش" كوكبة من النجوم بجانب مي عمر، ومن بينهم: ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، وهالة صدقي. المسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

محمد سامي يعلن اعتزال الإخراج الدرامي رسمياً

المخرج محمد سامي فاجأ الجميع بإعلانه اعتزال الإخراج الدرامي بعد مشاركته في ماراثون رمضان 2025 بمسلسلي "سيد الناس" و"إش إش". وقال عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":"وداعًا الدراما التلفزيونية.. السنة دي كانت آخر أعمالي التلفزيونية، قدمت فيها كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربي، وحققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كبار وشركات مهمة".

أسباب اعتزال محمد سامي

أوضح محمد سامي في منشوره أسباب قراره قائلاً:

> "كنت متخذ القرار من فترة، لكن كان لازم أنتهي من التزاماتي مع الشركات والنجوم، والحمد لله انتهيت منها. وصلت لمرحلة لا أقدر أقدم فيها جديد، وخايف من تكرار نفسي وملل الجمهور".

وأضاف:"كل يوم بلدنا مصر بتطلع مبدعين جداد، وأنا فخور إني كنت جزء من صناعة الدراما. أشكر كل من دعمني، وأعتذر لو قدمت أي مشهد لم يلق إعجاب الجمهور. في النهاية الفنان بيجرب، والفن جنون".

خطة محمد سامي المستقبلية بعد الاعتزال

أعلن محمد سامي أنه يستعد للسفر خارج مصر لمدة عامين، لدراسة مجال جديد طالما حلم بتعلمه. وختم منشوره قائلاً: "مقتنع إن الشخص يقدر في أي وقت يوقف حاجة بيحبها عشان يجرب حاجة تانية بيحبها.. ادعولي في خطوتي الجديدة، وبالتوفيق لكل زملائي في الدراما المصرية".

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