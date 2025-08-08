غدًا السبت.. بدء سحب كراسات التقديم للمعاهد الصحية الشرطية

تبدأ وزارة الداخلية، غدًا السبت، إتاحة كراسات التقديم للراغبين في الالتحاق بالدفعة الجديدة من المعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور - إناث)، بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، للعام الدراسي 2025-2026.

ويُشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة "شعبة علمي علوم"، أو الثانوية الأزهرية "القسم العلمي"، بأي من السنوات السابقة، بنسبة لا تقل عن 60%، وألا تقل درجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

الشروط العامة للتقديم

أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين غير متجنسين.

السن من 18 حتى 25 عامًا في 1 أكتوبر 2025.

ألا يقل الطول عن 165 سم للذكور و160 سم للإناث، مع تناسق الوزن حسب المعادلة (الطول - 100) ±10 كجم.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو معفى منها نهائيًا.

حسن السير والسلوك، وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

لم يسبق فصله من أي جهة شرطية أو عسكرية أو حكومية.

عدم الزواج سابقًا، مع تقديم تعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.



الشروط الطبية

يتعين على المتقدم اجتياز اختبارات اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، إلى جانب تقديم أشعة صدر حديثة مرفقة بتقرير طبي رسمي من مستشفى حكومي أو جامعي معتمد، ومختوم بخاتم شعار الجمهورية.

مواعيد سحب وتقديم الكراسات

سحب كراسات التقديم: من السبت 9 أغسطس حتى الأربعاء 10 سبتمبر 2025، بمستشفيات الشرطة في (مدينة نصر – طنطا – الإسكندرية – أسيوط).

تسليم الكراسات بعد الاستيفاء: من الإثنين 11 أغسطس حتى السبت 13 سبتمبر 2025، وذلك بمقر المعهد داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر.

يحتفظ المعهد بحقه في استبعاد أي متقدم يثبت عدم لياقته الطبية بعد إعلان النتائج النهائية.



