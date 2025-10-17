سعر أنبوبة البوتاجاز بعد الزيادة الجديدة.. ارتفعت 25 جنيهًا

زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز.. أعلنت محافظة القليوبية، عن رفع سعر بيع أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي والتجاري، وذلك في إطار قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار بيع المنتجات البترولية، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وأوضحت المحافظة، أنه تم زيادة سعر بيع أسطوانة البوتاجاز على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية: من 200 إلى 225 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز التجارية: من 400 إلى 450 جنيهًا.

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية

وأصدر محافظ القليوبية قرارًا بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، لمواكبة الزيادة في أسعار الوقود، والتي شملت:

بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر.

بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيه للتر.

بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهاً للتر.

السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر.

غاز تموين السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر.

وشدد، على ضرورة التزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية على سيارات ومركبات نقل الركاب في مختلف المواقف والميادين للتأكد من الالتزام وعدم استغلال المواطنين أو مخالفة خطوط السير.

وأوضح عطية، أنه سيتم إلزام السائقين بوضع «ستيكر» بقيمة التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، بالإضافة إلى وضع «بانرات» ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في جميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه من الصباح الباكر قام بجولات ميدانية على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة.

تحريك أسعار البنزين

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17/10/2025 تم زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث، اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلية دون زيادة بحد أدني عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.

اقرأ أيضًا:

هتشتري بكام؟ .. تعرف على أسعار اللحوم والأسماك الخضروات والفاكهة اليوم الخميس

«مرفق الكهرباء» يجتمع مع شركات التوزيع للتشديد على تطبيق قواعد محاضر السرقات