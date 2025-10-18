حصيلة العدوان ترتفع:أكثر من 68 ألف شهيد في غزة منذ أكتوبر الماضي

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت 18 اكتوبر 2025 ، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 68 ألفًا و116 شهيدًا، إضافة إلى 170 ألفًا و200 مصاب، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



تفاصيل الخسائر خلال الـ48 ساعة الماضية

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر الطبية، فقد وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الأخيرة 29 شهيدًا، من بينهم:

23 جثمانًا تم انتشالهم من مواقع القصف.

شهيدان فارقا الحياة متأثرين بجراحهما.

4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من قوات الاحتلال.



كما وصلت 21 إصابة جديدة إلى المستشفيات خلال الفترة نفسها.

مجزرة جديدة لعائلة "آل أبو شعبان"

وأضافت المصادر أن 11 شهيدًا ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة في مجزرة آل أبو شعبان، مشيرة إلى أنه لم يتم انتشالهم حتى الآن، ولذلك لم تُضف أسماؤهم إلى الإحصائية الرسمية حتى اللحظة.

حصيلة مأساوية تتفاقم

تستمر المأساة الإنسانية في غزة وسط تدهور الأوضاع الصحية ونقص حاد في الإمدادات الطبية وإغلاق المعابر، في وقت تحذر فيه المنظمات الدولية من كارثة غير مسبوقة تهدد حياة المدنيين في القطاع المحاصر.

