الأخبار

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وانخفاض الرؤية صباح غدًا الأربعاء على الطرق

أحوال الطقس
أحوال الطقس

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من صباح غدا الأربعاء، تؤثر على معظم الطرق الزراعية والسريعة الممتدة من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، بما في ذلك القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مما يؤدي إلى ضعف مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

طقس خريفي معتدل وتحسن نسبي في الحرارة

وتوقعت الهيئة أن يسود اليوم طقس خريفي مائل للبرودة صباحًا، معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويميل إلى الاعتدال ليلًا مع نسمات باردة في آخر الليل والصباح الباكر.

لا يفوتك

طقس الإثنين 27 أكتوبر خريفي معتدل.. شبورة على الطرق وبرودة خفيفة ليلًا

طقس الأربعاء..حرارة مرتفعة في الجنوب وشبورة كثيفة شمالاً وتحذير من القيادة صباحًا

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

تشهد مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة تكوّن سحب منخفضة متفرقة يصاحبها رذاذ خفيف، غير مؤثر على الأنشطة اليومية أو الرؤية، لكنه قد يجعل أشعة الشمس محجوبة جزئيًا في بعض الفترات.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: 29° عظمى – 20° صغرى

الإسكندرية: 29° عظمى – 19° صغرى

مطروح: 28° عظمى – 17° صغرى

سوهاج: 34° عظمى – 19° صغرى

قنا: 35° عظمى – 18° صغرى

أسوان: 36° عظمى – 22° صغرى

تحذيرات مهمة من الأرصاد

وطالبت الهيئة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح، وعدم الإسراع، واستخدام الإشارات الضوئية لتفادي الحوادث، كما نصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة، مع الحفاظ على شرب المياه بانتظام خلال النهار.

لا يفوتك

