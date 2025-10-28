الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وانخفاض الرؤية صباح غدًا الأربعاء على الطرق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من صباح غدا الأربعاء، تؤثر على معظم الطرق الزراعية والسريعة الممتدة من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، بما في ذلك القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مما يؤدي إلى ضعف مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

طقس خريفي معتدل وتحسن نسبي في الحرارة

وتوقعت الهيئة أن يسود اليوم طقس خريفي مائل للبرودة صباحًا، معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويميل إلى الاعتدال ليلًا مع نسمات باردة في آخر الليل والصباح الباكر.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

تشهد مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة تكوّن سحب منخفضة متفرقة يصاحبها رذاذ خفيف، غير مؤثر على الأنشطة اليومية أو الرؤية، لكنه قد يجعل أشعة الشمس محجوبة جزئيًا في بعض الفترات.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: 29° عظمى – 20° صغرى

الإسكندرية: 29° عظمى – 19° صغرى

مطروح: 28° عظمى – 17° صغرى

سوهاج: 34° عظمى – 19° صغرى

قنا: 35° عظمى – 18° صغرى

أسوان: 36° عظمى – 22° صغرى

تحذيرات مهمة من الأرصاد

وطالبت الهيئة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح، وعدم الإسراع، واستخدام الإشارات الضوئية لتفادي الحوادث، كما نصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة، مع الحفاظ على شرب المياه بانتظام خلال النهار.

اقرأ أيضًا:

الطقس اليوم.. أجواء خريفية نهارًا وشبورة كثيفة صباحًا وارتفاع الحرارة جنوبًا

شبورة صباحية وأجواء خريفية مستقرة .. تفاصيل طقس الأحد في مصر