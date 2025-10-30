علماء يكشفون السر الخفي وراء تقطيع البصل دون دموع باستخدام سكاكين حادة

يُعدّ تقطيع البصل من أكثر المهام المطبخية ارتباطًا بالدموع، حتى لدى أمهر الطهاة. ويعود سبب البكاء إلى تفاعل كيميائي يطلق مركبًا متطايرًا يُعرف باسم "سين-بروبانيثال-إس-أكسيد"، وهو ما يحفز النهايات العصبية في العين ويسبب الدموع عند تعرضها له ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

تجربة علمية تكشف أسرار الرذاذ المتطاير

في دراسة حديثة، حاول باحثون تحديد العوامل الفيزيائية التي تتحكم في كمية هذا المركب المنبعث أثناء تقطيع البصل.

استخدم الفريق مقصلة مزودة بشفرات متفاوتة الحدة لتقطيع البصل، مع تغطية الشرائح بطبقة من الطلاء لتتبع عملية الانقسام بدقة، كما تم فحص الشفرات بالمجهر قبل الاستخدام للتأكد من مستوى حدتها.

حدة السكين وسرعة التقطيع عاملان حاسمان

أظهرت تسجيلات الفيديو الخاصة بالتجارب أن حدة السكين وسرعة التقطيع هما العاملان الأكثر تأثيرًا على كمية الرذاذ المنبعثة. فكلما كانت السكين أكثر حدة وتم التقطيع ببطء، قلّت كمية المركب المتطاير في الهواء، وبالتالي انخفض تهيج العينين.

وكتب الباحثون في دراستهم: «زيادة سرعة الشفرة أو تقليل حدتها يؤديان إلى ارتفاع كبير في عدد وطاقة القطرات المنبعثة».

لماذا السكين الحادة أفضل؟

بيّنت الدراسة أن السكاكين غير الحادة تضغط على طبقات البصل وتجعلها تنحني قبل أن ترتد فجأة أثناء القطع، مما يطلق عصير البصل على شكل قطرات دقيقة في الهواء.

أما السكاكين الحادة، فتُحدث قطعًا نظيفًا يقلل من تناثر العصير، ما يحد من كمية المادة المسببة للدموع.

التقطيع البطيء يقلل الدموع

أوضحت النتائج أن التقطيع البطيء والهادئ ينتج عنه رذاذ أقل دقة وأقصر بقاءً في الهواء، مما يقلل فرص تهيج العين. لذلك، نصح الباحثون بشحذ السكاكين وتقطيع البصل ببطء لتجنب البكاء أثناء الطبخ.

هل التبريد يمنع الدموع؟

اختبر الباحثون أيضًا فكرة شائعة مفادها أن تبريد البصل قبل التقطيع يقلل الدموع، حيث تم تبريد عينات في درجة حرارة 1 مئوية لمدة 12 ساعة، ثم مقارنتها بعينات بدرجة حرارة الغرفة.

لكن النتائج لم تُظهر فرقًا ملحوظًا في كمية الرذاذ أو تهيج العين، ما يعني أن التبريد ليس عاملًا فعالًا في تقليل الدموع.



تطبيقات أوسع للدراسة

رغم أن البحث ركز على البصل، إلا أن نتائجه قد تساعد في فهم انتشار القطرات الدقيقة والهباء الجوي في بيئات المطبخ، خاصة تلك التي قد تُسهم في نقل مسببات الأمراض عبر الهواء أو الطعام.

وقد نُشرت هذه الدراسة في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، ونقلت تفاصيلها صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

