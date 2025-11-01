موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات

أهمية متابعة الأذان.. أذان الفجر

يعد متابعة الأذان وقول ما يقوله المؤذن من السنن المستحبة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الرسول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علىّ"، رواه مسلم، ويرصد الموجز التفاصيل.



وللأذان أهمية كبيرة في إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد في الأوقات الخمسة، كما أنه فرض كفاية على الرجال؛ فإذا قام به البعض سقط عن الباقين.

موعد أذان الفجر اليوم

تعد صلاة الفجر من أهم الصلوات، وهي أول الصلوات اليومية التي يبدأ بها المسلم يومه.

وفقًا للتوقيت المحلي، جاءت مواعيد أذان الفجر في المحافظات الكبرى كما يلي:

القاهرة: 4:41 ص

4:41 ص الإسكندرية: 4:47 ص

4:47 ص أسوان: 4:31 ص

4:31 ص الإسماعيلية: 4:37 ص

مواقيت الصلاة اليوم كاملة

إلى جانب الفجر، جاءت بقية مواعيد الصلاة كالتالي:

القاهرة

الظهر: 11:38 ص

العصر: 2:45 م

المغرب: 5:08 م

العشاء: 6:26 م

الإسكندرية

الظهر: 11:44 ص

العصر: 2:48 م

المغرب: 5:11 م

العشاء: 6:31 م

أسوان

الظهر: 11:32 ص

العصر: 2:45 م

المغرب: 5:09 م

العشاء: 6:24 م

الإسماعيلية

الظهر: 11:35 ص

العصر: 2:40 م

المغرب: 5:03 م

العشاء: 6:22 م

فضل الصلاة في وقتها

ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها"، كما ذكر الترمذي والألباني أن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب وخسر.

اقرأ أيضًا:

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي في مصر غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات



مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025..موعد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات

