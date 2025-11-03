عالم المصريات الياباني ساكوجي يوشيمورا: المتحف المصري الكبير أعظم ما قدمته البشرية

أكد عالم المصريات الياباني الشهير ساكوجي يوشيمورا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا واستثنائيًا على مستوى العالم، معتبرًا أن هذا الصرح الثقافي والمعماري هو الأعظم في تاريخ المتاحف البشرية، لما يحمله من قيمة حضارية وتاريخية تجمع بين التراث المصري القديم والتطور العلمي الحديث في عرض الآثار، ويرصد الموجز التفاصيل.

تعاون ثقافي وعلمي بين مصر واليابان

وخلال مقابلة مع برنامج "العالم شرقا" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أوضح يوشيمورا أنه يشعر بفخر وسعادة كبيرة لمشاركته في حفل افتتاح المتحف، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس سنوات طويلة من التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجالات الآثار والترميم والحفاظ على التراث الإنساني.

وأكد أن المتحف لا يُعد مجرد مبنى أثري ضخم، بل هو رمز لعلاقة حضارية ممتدة بين البلدين، مشيدًا بالدور الياباني في دعم عمليات الإنشاء والتطوير، وكذلك بالتعاون العلمي الذي منح المشروع مكانة عالمية متفردة.

عرض مبهر لجميع كنوز توت عنخ آمون لأول مرة في مكان واحد

وأشار العالم الياباني إلى أن عرض كنوز الملك توت عنخ آمون كاملة داخل المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، خاصة أن هذه المقتنيات لم تُعرض في مكان واحد منذ اكتشاف المقبرة قبل أكثر من 100 عام.

وأوضح أن طرق العرض الحديثة والتقنيات المتطورة تمنح الزوار تجربة بصرية وحضارية لا تُنسى، حيث جرى توظيف الإضاءة والواجهات التفاعلية بشكل يبرز جمال القطع الأثرية ويعكس عبقرية الفن المصري القديم.

كما أشار إلى أن المتحف المصري بالتحرير لم يعد قادرًا على استيعاب هذه المقتنيات الضخمة، ما جعل نقلها إلى المتحف الجديد خطوة ضرورية لإظهارها بالشكل الذي يليق بعظمة الحضارة المصرية.

تخصيص قاعة لمراكب الملك خوفو

وأشاد يوشيمورا بقرار تخصيص قاعة مخصصة لعرض مراكب الملك خوفو، معتبرًا ذلك خطوة تعكس إدراكًا علميًا وأثريًا لقيمة هذه المقتنيات الفريدة. وأوضح أن جمع القطع بحجمها الحقيقي داخل قاعة مصممة خصيصًا لها هو إنجاز ضخم يعزز تجربة الزوار ويسهم في تقديم رواية متكاملة عن الحضارة المصرية القديمة.

كما أثنى على التصميم المعماري المميز للمتحف المصري الكبير، من حيث المساحات الواسعة، والواجهة الضخمة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في العرض والشرح والتوجيه، مؤكدًا أن التفاصيل الدقيقة داخل المتحف تبرز الالتزام الكامل من الدولة المصرية لتقديم تراثها بأعلى مستويات الاحترافية.

وجهة عالمية للسياحة والثقافة

وفي ختام حديثه، أكد يوشيمورا أن المتحف المصري الكبير سيكون وجهة عالمية للسياحة والثقافة، وسيجذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذا الصرح سيبقى شاهدًا على عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على الإبداع والإلهام عبر آلاف السنين.

وشدد على أن افتتاح المتحف لا يخدم مصر فقط، بل يخدم التراث الإنساني بأكمله، لأن تاريخ مصر القديمة يمثل جزءًا أساسيًا من تاريخ البشرية، مشيرًا إلى أن هذا المتحف سيصبح محطة أساسية لكل باحث ومهتم بالتاريخ والآثار حول العالم.

