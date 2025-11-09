تعرف على مواعيد جميع الصلوات الأحد 9 نوفمبر 2025 لكل محافظات مصر

يحرص المسلمون في مختلف محافظات مصر على أداء صلواتهم في أوقاتها بدقة وانتظام، حرصًا على الطاعات وتنظيم اليوم بشكل سلس.

نقدم لكم جدولاً مفصلاً لمواقيت الصلوات الخمس، بداية من الفجر مرورًا بالشروق والظهر والعصر والمغرب، وصولًا إلى العشاء، مع مراعاة اختلاف التوقيت بين المدن المصرية المختلفة.

هذه البيانات تساعد على تخطيط اليوم من حيث العمل والراحة والعبادة، لضمان الالتزام التام بأوقات الصلاة دون أي تأخير.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 4:47 ص، الشروق 6:16 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:21 م.

الجيزة: الفجر 4:48 ص، الشروق 6:17 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:22 م.

القليوبية: الفجر 4:47 ص، الشروق 6:16 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:21 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 4:52 ص، الشروق 6:21 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 2:47 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:25 م.

مطروح: الفجر 5:00 ص، الشروق 6:29 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 2:54 م، المغرب 5:13 م، العشاء 6:33 م.

دمياط: الفجر 4:45 ص، الشروق 6:14 ص، الظهر 11:37 ص، العصر 2:40 م، المغرب 4:59 م، العشاء 6:19 م.

كفر الشيخ: الفجر 4:48 ص، الشروق 6:17 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:22 م.

- إقليم الدلتا

المنوفية: الفجر 4:47 ص، الشروق 6:16 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:21 م.

الغربية: الفجر 4:48 ص، الشروق 6:17 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:22 م.

الدقهلية: الفجر 4:46 ص، الشروق 6:15 ص، الظهر 11:38 ص، العصر 2:41 م، المغرب 5:00 م، العشاء 6:20 م.

- مدن القناة وسيناء

السويس: الفجر 4:44 ص، الشروق 6:13 ص، الظهر 11:36 ص، العصر 2:39 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:18 م.

الإسماعيلية: الفجر 4:44 ص، الشروق 6:13 ص، الظهر 11:36 ص، العصر 2:39 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:18 م.

بورسعيد: الفجر 4:43 ص، الشروق 6:12 ص، الظهر 11:35 ص، العصر 2:38 م، المغرب 4:57 م، العشاء 6:17 م.

العريش: الفجر 4:39 ص، الشروق 6:08 ص، الظهر 11:31 ص، العصر 2:34 م، المغرب 4:53 م، العشاء 6:13 م.

شرم الشيخ: الفجر 4:37 ص، الشروق 6:06 ص، الظهر 11:30 ص، العصر 2:33 م، المغرب 4:52 م، العشاء 6:12 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 4:51 ص، الشروق 6:20 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:46 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:24 م.

المنيا: الفجر 4:55 ص، الشروق 6:24 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 2:50 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:28 م.

أسيوط: الفجر 4:58 ص، الشروق 6:27 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 2:53 م، المغرب 5:11 م، العشاء 6:31 م.

سوهاج: الفجر 5:01 ص، الشروق 6:30 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 2:56 م، المغرب 5:14 م، العشاء 6:34 م.

قنا: الفجر 5:04 ص، الشروق 6:33 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 2:59 م، المغرب 5:17 م، العشاء 6:37 م.

الأقصر: الفجر 5:06 ص، الشروق 6:35 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:01 م، المغرب 5:19 م، العشاء 6:39 م.

أسوان: الفجر 5:09 ص، الشروق 6:38 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:03 م، المغرب 5:21 م، العشاء 6:41 م.

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 4:42 ص، الشروق 6:11 ص، الظهر 11:34 ص، العصر 2:37 م، المغرب 4:56 م، العشاء 6:16 م.

مرسى علم: الفجر 4:48 ص، الشروق 6:17 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:22 م.

سفاجا: الفجر 4:44 ص، الشروق 6:13 ص، الظهر 11:36 ص، العصر 2:39 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:18 م.

