الإعـ.ـدام شنـ ـقًا لقـ.ـاتلة زوجها وأطفالها الستة في أبشع مذبـ.ـحة أسرية بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، حكمًا نهائيًا بالإعدام شنقًا على المتهمة ه. أ. البالغة من العمر 26 عامًا، والمعروفة إعلاميًا باسم «نعمة»، بعد إدانتها بارتكاب جريمة مروّعة عُرفت إعلاميًا باسم «مذبحة دلجا»، التي راح ضحيتها زوجها وأطفالها الستة، إثر قيامها بدس مادة سامة داخل الطعام.



جاء الحكم بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، ليُعدّ بمثابة رسالة حازمة من العدالة ضد أبشع الجرائم الأسرية التي هزّت الرأي العام المصري.



- تفاصيل الجريمة المروّعة

تعود أحداث الواقعة إلى قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة – وهي الزوجة الثانية للمجني عليه – أقدمت على خلط مادة سامة يُرجّح أنها «الكلوروفينيا بير» داخل الخبز والطعام، ما تسبب في وفاة الزوج وأطفاله الستة في مشهد مأساوي أثار الذعر والحزن بين أهالي القرية.



- جلسات المحاكمة والاستدلالات

عُقدت جلسات القضية برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيدة، أحمد نصر، وعمرو طاحون، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، إلى جانب تقارير فنية من كلية الزراعة والمركز القومي للبحوث، وشهادات الطب الشرعي وخبراء السموم، التي أكدت نوع المادة القاتلة وآثارها المميتة.



- العدالة تأخذ مجراها

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الأدلة جاءت دامغة وقاطعة على ارتكاب المتهمة للجريمة عمدًا وعن سبق إصرار، بهدف التخلص من الزوج وأبنائه دون رحمة.



كما قضت بسداد المصاريف الجنائية واستمرار حبس المتهمة لحين تنفيذ الحكم، لتُطوى بذلك صفحة من أبشع الجرائم في تاريخ محافظة المنيا، التي ستظل راسخة في ذاكرة المجتمع المصري كواحدة من أقسى المآسي الأسرية.

