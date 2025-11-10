رئيس الوزراء يستعرض سُبل تعزيز إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، واستعراض الخطط الرامية لتعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل .

حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، السيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والسيد وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.



- خطط لتعظيم الإيرادات والعوائد الاستثمارية



وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عددًا من الخطط والآليات لتعظيم الإيرادات المالية للهيئة، بما يشمل استثمار أموال الصندوق الاستثماري التابع للهيئة في مشروعات متنوعة تساهم في زيادة العوائد الاستثمارية.



- مراجعة المديونيات وإجراءات السداد



كما تم استعراض الموقف المالي للهيئة من حيث المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى القطاع الخاص، ومناقشة آليات سداد هذه المديونيات عبر فض التشابكات المالية بين الهيئة وهذه الجهات، لضمان تحصيل حقوقها وتعزيز الاستقرار المالي للصندوق الاستثماري.

