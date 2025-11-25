اكتشاف مذهل في الهند:ثعبان عملاق طوله 15 متراً يعيد رسم تاريخ الزواحف

في اكتشاف علمي غير مسبوق، أعلنت فرق بحثية في الهند عن العثور على أحفوريات لثعبان عملاق يُدعى Vasuki indicus، يُعتبر من أكبر الثعابين التي عاشت على سطح الأرض.

تم اكتشاف الفقرات المحفوظة لهذا الثعبان في منجم لينغيت بولاية غوجارات، المعروفة بثرائها بالترسبات الأحفورية، حيث تم العثور على 27 فقرة أحفورية لا يزال بعضها في ترتيبها الأصلي.

وفقًا للدراسات، تشير الأدلة إلى أن طول هذا الثعبان كان يمكن أن يصل إلى 15 متراً (حوالي 49 قدماً)، مما يجعله أطول من الديناصور الشهير Tyrannosaurus rex، ويُعتبر بذلك واحداً من أضخم الزواحف التي عاشت على الأرض في تلك الحقبة.

الإسم والأساطير الهندوسية

يُستمد اسم هذا الثعبان "Vasuki" من ملك الثعابين الأسطوري في الميثولوجيا الهندوسية، مما يعكس الأهمية الثقافية والرمزية للاكتشاف في الهند. يُعتقد أن Vasuki indicus عاش قبل حوالي 47 مليون سنة، في فترة كان المناخ فيها أكثر دفئاً من الوقت الحالي، مما جعله جزءًا من عوالم مائية قديمة مليئة بالكائنات العملاقة.

إعادة بناء حجم الثعبان وسلوكه المفترس

من خلال فحص الفقرات المحفوظة، تمكن العلماء من إعادة بناء حجم وحركة الثعبان. وفقًا للباحث ديباجيت داتا من المعهد الهندي للتكنولوجيا في رواركي (IITR)، تم تصنيف Vasuki ككائن مفترس بطيء الحركة يعتمد على الكمائن. كان يشبه في سلوكه الأنواع الحديثة من البايثون والأناكوندا، حيث كان يقتل فرائسه عن طريق الخنق.

صيد التماسيح والسلاحف

تشير الأدلة إلى أن Vasuki كان يصطاد حيوانات كبيرة مثل التماسيح والسلاحف والأسماك. كان عرضه الكبير، الذي يُقدّر بحوالي 44 سم (17 بوصة)، يجعله كائناً ضخماً في بيئته المستنقعية، قادراً على التسلل والكمين لضحيته في الأعماق المائية.

مقارنة مع "تايتانوبوا"

يستذكر العلماء اكتشاف تايتانوبوا في كولومبيا عام 2009، وهو ثعبان ضخم آخر عُرف بحجمه القياسي. يعتقد الباحث سونيل باجباي أن Vasuki قد يكون أطول من تايتانوبوا، حيث تشير التقديرات إلى أن طوله قد يتراوح بين 11 و15 متراً. ومع ذلك، ما يزال من الضروري إجراء المزيد من الدراسات الأحفورية لتحديد أي من الثعبانين كان أكبر.

حياة بطيئة وسلوك مميز

على الرغم من عدم العثور على الجمجمة، فقد تمكن العلماء من الحصول على صورة دقيقة لحجم الثعبان وسلوكه بفضل الفقرات الأحفورية التي تم اكتشافها. كانت الفقرات الأكبر عرضاً (11.1 سم أو 4.5 بوصة) تشير إلى أن الثعبان كان مبنياً للقوة أكثر من السرعة، وكان يقضي معظم وقته ملتفاً في المستنقعات، يتحرك ببطء ويستريح لفترات طويلة، معتمداً على الكمائن الدقيقة في صيده.

نافذة على عالم الزواحف العملاقة

Vasuki يُعتقد أنه كان أحد آخر أعضاء عائلة Madtsoiidae، وهي عائلة من الثعابين التي سيطرت على بيئات مستنقعية في أواخر عصر الديناصورات، قبل أن تنقرض هذه العائلة منذ حوالي 12 ألف سنة. يُعتبر هذا الاكتشاف بمثابة نافذة نادرة للعلماء لدراسة الثعابين العملاقة في العصور القديمة وفهم ديناميكيات الحياة البرية في تلك الحقبة.

