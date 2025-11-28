انخفاض بالحرارة اليوم وأمطار متفرقة.. والصغرى في القاهرة تسجل 16 درجة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الجمعة 28 نوفمبر أجواءً خريفية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

- أجواء مائلة للبرودة صباحًا ومعتدلة نهارًا

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد، ثم يتحول إلى أجواء معتدلة أول الليل ومائلة للبرودة في آخره.

- شبورة مائية مشكلة رئيسية على الطرق

من المنتظر ظهور شبورة مائية من الساعة 3 حتى 9 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

- فرص أمطار خفيفة ورعدية في مناطق محدودة

ترجّح الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد يصاحبها الرعد على منطقتي حلايب وشلاتين بشكل متقطع.

كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح أحيانًا على مناطق سيوة والسلوم ومطروح.

- سحب منخفضة قد ينتج عنها رذاذ غير مؤثر

تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد تشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر، وذلك وفق آخر تحديثات خرائط الطقس.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة

العظمى: 26°

الصغرى: 16°

الإسكندرية

العظمى: 25°

الصغرى: 15°

مطروح

العظمى: 23°

الصغرى: 12°

سوهاج

العظمى: 25°

الصغرى: 13°

قنا

العظمى: 27°

الصغرى: 15°

أسوان

العظمى: 30°

الصغرى: 18°



- نصائح وتحذيرات للمواطنين

ارتداء ملابس دافئة ليلًا وفي الصباح الباكر.

القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة بسبب الشبورة.

متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

تجنب الأنشطة البحرية خلال فترات نشاط الرياح.

