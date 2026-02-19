الإفطار على المحشي في أول يوم رمضان: نصائح ومخاطر

يحرص كثير من المسلمين في أول يوم رمضان على تناول وجبة المحشي، لكنها قد تشكل عبئًا على المعدة والجهاز الهضمي بعد صيام طويل يصل إلى 14 ساعة، وفي هذا التقرير يستعرض الموجز أهم التأثيرات الصحية عند الإفطار على المحشي، ونصائح لتفادي المشكلات الهضمية.

المحشي.. وجبة متكاملة ولكن بحذر

قالت الدكتورة نهلة مسعد، استشاري التغذية العلاجية، إن المحشي وجبة غنية بالألياف الغذائية والنشويات والبروتين، وذلك بفضل استخدام مرقة تحتوي على مستخلص اللحوم. ورغم فوائدها، حذرت الدكتورة من الإفراط في تناولها، خاصة بعد صيام طويل، لأنه يؤدي إلى أضرار هضمية واضحة.

تأثير الإفراط على المعدة

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن تناول المحشي بكثرة بعد صيام 14 ساعة قد يسبب:

انتفاخات في المعدة بسبب الألياف الكثيرة.

بسبب الألياف الكثيرة. التخمة والشعور بالثقل بعد الإفطار مباشرة.

بعد الإفطار مباشرة. تقلصات لمرضى المرارة والقولون ، نتيجة صعوبة هضم الطعام الثقيل.

، نتيجة صعوبة هضم الطعام الثقيل. ارتفاع سريع في نسبة الأنسولين بالدم، مما يجهد الجسم.

بالدم، مما يجهد الجسم. ارتجاع المريء عند بعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناول وجبة كبيرة دفعة واحدة.

نصائح لتناول المحشي بشكل صحي

قدمت الدكتورة نهلة بعض الإرشادات لتناول المحشي في رمضان بأمان:

تقسيم وجبة الإفطار إلى جزئين: الأول بعد أذان المغرب مباشرة، والثاني بعد ساعة أو ساعتين. عدم الإفراط في كمية المحشي في الوجبة الأولى، لمنح المعدة فرصة للهضم. مضغ الطعام جيدًا لتسهيل عملية الهضم وتقليل الانتفاخات. تجنب إضافة دهون زائدة عند تحضير المحشي، للحد من التخمة.

المحشي وجبة محبوبة وغنية بالعناصر الغذائية، لكنها تحتاج إلى توازن في الكمية وطريقة التناول، خصوصًا بعد صيام طويل. الالتزام بالنصائح المذكورة يساعد على تجنب المشاكل الهضمية والاستمتاع بالوجبة دون أضرار صحية.