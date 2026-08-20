موعد مباراة الأهلي ضد الشرقية إنبي في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية، انطلاق مباريات الدوري للموسم الجديد وفي المقدمة مواجهة الأهلي ضد نظيره فريق الشرقية إنبي في الجولة الأولي من بطولة الدوري لموسم 2026-2027.

تترقب جماهير الأهلي أداء الفريق في المواجهة الرسمية الأولي تحت قيادة عموته، وكان الفريق قد تلقي الهزيمة أمام برشلونة بنتيجة 1-2 في المواجهة الودية التي جمعتهما في بطولة كأس خوان جامبر في ختام استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي ضد الشرقية إنبي

يواجه فريق الأهلي ضد نظيره فريق الشرقية إنبي في الجولة الأولي من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، يوم الأحد المقبل الموافق 23 أغسطس الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشرقية إنبي

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الشرقية إنبي في الجولة الأولي من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والمقررة يوم الأحد المقبل الموافق 23 أغسطس الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

الأهلي ضد الشرقية إنبي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الشرقية إنبي

من المنتظر أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، عمرو الجزار، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، أكرم توفيق ، زيزو

خط الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي ، طاهر محمد طاهر

الأهلي يختتم معسكر إسبانيا

اختتم فريق الأهلي معسكر الفريق في إسبانيا بالخسارة أمام برشلونة بنتيجة 1-2، وذلك ضمن خطة الاستعداد للموسم الجديد، وتعد مواجهة برشلونة الودية الثالثة للفريق خلال معسكره بعد مواجهة يوروبا التي انتهت بهزيمة الفريق بنتيجة 2-1 وفوز الأهلي علي بادالونا بثلاثية.

موعد انطلاق بطولة الدوري

يرصد الموجز، موعد انطلاق بطولة الدوري حيث قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري لموسم 2026-2027 غدا الجمعة 21 أغسطس الجاري علي أن تُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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