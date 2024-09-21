توزيع منهج مادة الدراسات الإجتماعية للصف الأول الإعدادي في الترم الأول 2024/2025

كشف مكتب مستشار مادة الدراسات الإجتماعية عن توزيع المنهج لطلاب الصف الأول الإعدادي وفق نظام التعليم الجديد "تعليم.02"، في العام الدراسي الجديد ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

توزيع منهج مادة الدراسات الإجتماعية لطلاب الصف الأول الإعدادي

حيث يتضمن الجدول الدراسي للترم الأول منهج مادة الدراسات الإجتماعية لطلاب الصف الأول الإعدادي، ويتم توزيعه فيما يلي:

توزيع منهج مادة الدراسات الإجتماعية شهر سبتمبر 2024:

- الوحدة الأولى: الملامح الطبيعية لقارة أفريقيا وحضارتها القديمة.

- الدرس الأول: قارة أفريقيا (الموقع والكشوف الجغرافية).

- تقييم أسبوعي بعد انتهاء الدرس.

توزيع منهج مادة الدراسات الإجتماعية شهر أكتوبر 2024:

- الأسبوع الأول: متابعة الدرس الأول.

- الدرس الثاني:مظاهر سطح قارة أفريقيا، مع تقييم أسبوعي يوم 5 أكتوبر.

- الأسبوع الثاني: متابعة الدرس الثاني.

- الأسبوع الثالث:الدرس الثالث: نهر النيل والحضارات القديمة، يليها تقييم أسبوعي.

- الأسبوع الأخير: الوحدة الثانية: الحضارة المصرية القديمة وعلاقتها بحضارات أفريقيا.

- الدرس الأول: عصر الدولة القديمة (عصر بناة الأهرام).

توزيع منهج مادة الدراسات الإجتماعية شهر نوفمبر 2024:

- الأسبوع الأول: الدرس الثاني: عصر الدولة الوسطى (عصر الرخاء الاقتصادي) مع تقييم أسبوعي.

- الأسبوع الثاني:الدرس الثالث: عصر الدولة الحديثة (عصر المجد الحربي).

- الأسبوع الثالث: الوحدة الثالثة: النظم البيئية في قارة أفريقيا مع تقييم أسبوعي.

- الأسبوع الأخير:

- الدرس الأول: نظم الغابات في أفريقيا (الغابات المدارية المطيرة وغابات البحر المتوسط).

- متابعة الدرس الثاني: نظم الحشائش (الحارة والمعتدلة) والصحاري الحارة.

شهر ديسمبر 2024:

- الأسبوع الأول: الدرس الثالث: النظم البيئية المائية في أفريقيا مع تقييم أسبوعي.

- الأسبوع الثاني: الوحدة الرابعة: علاقة مصر بإفريقيا خلال العصور الوسطى.

- الدرس الأول: انتشار الإسلام في أفريقيا مع تقييم أسبوعي.

- الأسبوع الثالث: استكمال الدرس الأول مع تقييم أسبوعي.

- الأسبوع الأخير:

- الدرس الثاني: دور مصر الحضاري في قارة أفريقيا مع تقييم أسبوعي.

شهر يناير 2025:

- الأسبوع الأول: مراجعة عامة على منهج الفصل الدراسي الأول قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

سيتم عقد اختبارات شهرية في الترم الأول خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وفق توجيهات وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف.

قرارات هامة في بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025

كما نرصد لكم أبرز القرارات المتعلقة بشكل الحضور وآلية التعليم للعام 2025:

- إلغاء إجازة السبت: ستلغى إجازة السبت في بعض المدارس والمديريات التعليمية، حيث تبدأ الدراسة في 21 سبتمبر الجاري، خاصة في محافظة الجيزة، بهدف تقليل الكثافة الطلابية.

- تخفيض أعداد الطلاب: سيتم تقليل عدد الطلاب في الفصول الدراسية لأقل من 50 طالبًا في حوالي 90% من المدارس.

- نظام اليوم الدراسي الكامل: بعض المدارس، خاصة التجريبية الرسمية للغات، ستطبق نظام اليوم الدراسي الكامل من 8 صباحًا حتى 3 عصرًا.

- التقييم: سيتم تقييم الطلاب أسبوعيًا عبر كراسة الواجبات، بالإضافة إلى اختبارات شهرية، حيث تُخصص 40% من الدرجات لأعمال السنة.

- نظام الفترات الدراسية: ستتبع بعض المدارس نظام الفترة الدراسية الواحدة، بينما ستطبق أخرى نظام الفترتين، على أن يكون آخر موعد لخروج طلاب الفترة المسائية 5:30 عصرًا.

- طلاب المرحلة الثانوية: سيتوجه طلاب المرحلة الثانوية إلى المدارس في المساء، وفقًا لنظام الفترتين.

- توزيع حصص إضافية: ستضاف حصة أسبوعية لطلاب الصف الأول الإعدادي وفقًا للقرار الوزاري الخاص بالتقييم.

- التكنولوجيا التعليمية: لن تُوزع التابلت في المدارس الخاصة، في حين ستقوم الحكومة بتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية.

- تعديلات على المنهج: تم إخراج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة، بالإضافة إلى إضافة وحدة جيولوجيا لمادة الأحياء.

- امتحانات الثانوية العامة: ستستمر طريقة امتحانات الثانوية العامة كما هي، مع تنفيذ آليات جديدة للحد من الغش.

- زيادة مرتبات المعلمين: يمكن للمعلمين الراغبين في زيادة دخلهم الحصول على حصص إضافية مقابل 50 جنيهًا للحصة.

- تدريس البرمجة: سيبدأ تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- واجبات موحدة: ستكون الواجبات المنزلية موحدة لجميع الطلاب وسيتم نشرها على موقع الوزارة.

- منع الدروس الخصوصية: لن يكون هناك تقنين للدروس الخصوصية أو ترخيص لمراكز الدروس.

- إضافة مواد للمجموع: لا تراجع عن إضافة مواد اللغة العربية والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتحسين المنظومة التعليمية وضمان بيئة دراسية أكثر انضباطًا وفاعلية.

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