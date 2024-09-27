نشرة الموجز التعليمية.. أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم عن هيكلة الثانوية العامة وزيارته لمدارس كفر الشيخ.. ورابط نتيجة تقليل الاغتراب متاحة الآن للمرحلة الثالثة

نشرة الموجز التعليمية.. أبرز الموضوعات التعليمية التي شهدتها الساعات الماضية، حيث تضمنت مجموعة من القضايا الهامة، والتي تتمثل في انتشار عدوى طفح جلدي بمدرستي أسيوط، بالإضافة إلى زيارة وزير التربية والتعليم عدد من مدارس كفر الشيخ والعديد من الأخبار الأخرة التي ينتظرها الطلاب من بينها نتيجة تقليل الاغتراب والتي ظهرت اليوم للمرحلة الثالثة.

نشرة الموجز التعليمية

ضمن نشرة الموجز التعليمية صرح وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن معلمي مصر أكفاء وموهوبون، إلا أن النظام التعليمي لم يتطور منذ 300 عام، وهو ما يتطلب تحديثًا في ظل تغير المهارات المطلوبة في سوق العمل اليوم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري.

وزارة التربية والتعليم

تصريح وزير التربية والتعليم

وأشار إلى أن النظام الحالي لا يزال كما هو رغم جهود التطوير، وأوضح أن العديد من الوظائف الحالية لم تكن موجودة قبل 10 سنوات، مع تزايد الحاجة لمتخصصي التكنولوجيا، كما أكد أن أهمية المنهج الوطني وأن إعادة هيكلة الثانوية العامة تمت وفق الأنظمة الدولية، مشددًا على تقدير دور المعلم وتجهيز الفصول بأعلى مستوى تكنولوجي.

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حلة محشي بأحد المدارس

شهدت إحدى المدارس خلال العام الدراسي الجديد واقعة طريفة أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أحضر مجموعة من الطلاب "حلة محشي" إلى الفصل بدلاً من اللانش بوكس المعتاد، وقد انتشر فيديو يظهر الطلاب وهم يتناولون المحشي في أجواء من الضحك والمرح، مع تصاعد البخار من الحلة، مما يدل على أن الوجبة كانت طازجة ولذيذة.

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نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024

نشرة الموجز التعليمية.. أعلنت الآن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024 لطلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية. يتساءل الكثيرون عن الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

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وزارة التربية والتعليم

مواد النجاح والرسوب في الجامعات

نشرة الموجز التعليمية.. يتساءل الطلاب عن مواد النجاح والرسوب في الجامعات التي لا تُضاف للمجموع، والتي تُعتبر جزءًا مهمًا من العملية التعليمية. تهدف هذه المواد، التي تُضاف إلى خطة الدراسة، إلى تطوير مهارات الطلاب وتعزيز معرفتهم في مجالات متعددة، مما يسهم في إعدادهم لسوق العمل.

وتشمل هذه المواد "التفكير الناقد"، "الابتكار وريادة الأعمال"، و"حقوق الإنسان"، حيث تعزز من قدرة الطلاب على التفكير النقدي وتحليل القضايا من زوايا متعددة. ووفقًا لمصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، يتعين على الطلاب دراسة هذه المواد خلال فترة دراستهم، على الرغم من عدم احتسابها ضمن المجموع النهائي.

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خريطة توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، وقد تم تحديد فترة تدريس المناهج والموضوعات الدراسية للفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر حتى 28 ديسمبر 2024، مع تخصيص وقت للمراجعة قبل امتحانات الترم الأول.

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