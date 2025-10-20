قبل ما تمون عربيتك.. تعرّف على 6 طرق لتقليل استهلاك البنزين بذكاء

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، يبحث الكثير من المواطنين عن طرق فعّالة لتقليل استهلاك البنزين والسولار دون التأثير على أداء سياراتهم، ومع تزايد الأعباء المعيشية، أصبح ترشيد استهلاك الوقود ضرورة اقتصادية وبيئية في آنٍ واحد.

1️⃣ الصيانة الدورية للمحرك

تُعد الصيانة المنتظمة للمركبة الخطوة الأولى لتقليل استهلاك الوقود، إذ إن المحرك غير المضبوط يستهلك كميات أكبر من البنزين أو السولار بنسبة قد تصل إلى 20%، وتنظيف فلتر الهواء وتغيير شمعات الاحتراق (البوجيهات) يساعد على تحسين كفاءة الاحتراق وتقليل الفاقد.

2️⃣ الضغط الصحيح للإطارات

الإطارات المنخفضة الضغط تزيد من الاحتكاك بالطريق، مما يرفع استهلاك الوقود بشكل كبير، وينصح الخبراء بفحص ضغط الإطارات مرة أسبوعيًا، خاصة قبل السفر لمسافات طويلة، للحفاظ على الأداء المثالي للمركبة وتوفير الوقود.

3️⃣ تجنب التسارع المفاجئ

القيادة الهادئة والمتزنة من أهم العوامل لتقليل استهلاك الوقود، فالتسارع المفاجئ والتوقفات المتكررة يرفعان استهلاك البنزين بنسبة قد تتجاوز 30%، ومن الأفضل الحفاظ على سرعة ثابتة واستخدام مثبت السرعة عند القيادة على الطرق السريعة.

4️⃣ تقليل الأحمال الزائدة

كل 50 كيلو جرامًا إضافيًا داخل السيارة يزيد استهلاك الوقود بنسبة تقارب 2%، ولذلك، يُنصح بإزالة الأغراض غير الضرورية من صندوق السيارة وعدم ترك "شبكة التحميل" فوق السقف إلا عند الحاجة الفعلية.

5️⃣ إغلاق النوافذ واستخدام المكيف بحكمة

في السرعات العالية، فتح النوافذ يزيد من مقاومة الهواء ويؤدي لاستهلاك أكبر للوقود، كما أن تشغيل المكيف في غير الضرورة يستهلك نسبة من طاقة المحرك، لذا يُفضل استخدامه باعتدال خاصة في الأجواء المعتدلة.

6️⃣ التخطيط المسبق للرحلات

اختيار الطرق الأقصر وتجنب الزحام من أفضل طرق التوفير، ويمكن الاعتماد على تطبيقات الخرائط الذكية لتحديد المسارات الأقل ازدحامًا، مما يقلل وقت التشغيل والهدر في الوقود.

ختامًا

توفير الوقود لا يعتمد فقط على سعر اللتر، بل على وعي السائق وطريقة تعامله مع سيارته، والالتزام بالنصائح السابقة يمكن أن يوفر ما بين 15 إلى 25% من استهلاك الوقود الشهري، ويُطيل عمر المركبة ويحافظ على البيئة في الوقت نفسه.

