الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة غدًا وشبورة كثيفة صباح الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، غدا الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025 ، استمرارًا للارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، وسط أجواء خريفية مستقرة نسبيًا ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية تقلل الرؤية على بعض الطرق

وأشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في تلك الفترات.

رذاذ خفيف وسحب منخفضة شمال البلاد

وأضافت الأرصاد أن بعض السحب المنخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على حركة السير أو الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 23 أكتوبر

القاهرة الكبرى

القاهرة: العظمى 34° – الصغرى 21°.

الجيزة: العظمى 33° – الصغرى 21°.

القليوبية: العظمى 33° – الصغرى 20°.

السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 32° – الصغرى 20°.

مرسى مطروح: العظمى 29° – الصغرى 19°.

دمياط: العظمى 30° – الصغرى 20°.

بورسعيد: العظمى 30° – الصغرى 21°.

إقليم الدلتا والوجه البحري

المنوفية: العظمى 33° – الصغرى 20°.

الدقهلية: العظمى 33° – الصغرى 20°.

الغربية: العظمى 32° – الصغرى 19°.

كفر الشيخ: العظمى 31° – الصغرى 19°.

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: العظمى 34° – الصغرى 20°.

السويس: العظمى 34° – الصغرى 21°.

العريش: العظمى 30° – الصغرى 19°.

شرم الشيخ: العظمى 35° – الصغرى 25°.

الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: العظمى 35° – الصغرى 21°.

المنيا: العظمى 36° – الصغرى 21°.

أسيوط: العظمى 36° – الصغرى 20°.

سوهاج: العظمى 37° – الصغرى 20°.

قنا: العظمى 37° – الصغرى 22°.

الأقصر: العظمى 38° – الصغرى 23°.

أسوان: العظمى 38° – الصغرى 23°.

مدن البحر الأحمر

الغردقة: العظمى 35° – الصغرى 25°.

مرسى علم: العظمى 36° – الصغرى 25°.

