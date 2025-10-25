تحذير من الأرصاد: شبورة كثيفة تعيق الرؤية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة السبت

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين من ظاهرة جوية قوية تشهدها البلاد فجر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 ، حيث تتكوّن شبورة مائية كثيفة تمتد حتى ساعات الصباح الأولى، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة صباحية تُقلل الرؤية

أوضحت الأرصاد أن الشبورة ستتركز على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري، وقد تصل إلى حد الضباب الكثيف في بعض المناطق الساحلية.

أجواء نهارية حارة وليالي معتدلة

من المتوقع أن يكون الطقس حارًا نهارًا على القاهرة والوجه القبلي، بينما يظل معتدلًا ليلًا، مائلًا للبرودة في الساعات المتأخرة، وسط استقرار عام في الأحوال الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري: 31 درجة مئوية

السواحل الشمالية: 28 درجة مئوية

شمال الصعيد: 33 درجة مئوية

جنوب الصعيد: 37 درجة مئوية

تحذيرات ونصائح الأرصاد

ناشدت الهيئة السائقين ضرورة تقليل السرعة والالتزام بالتعليمات المرورية تجنبًا للحوادث الناتجة عن انخفاض الرؤية، مؤكدة أن الطقس سيكون معتدلًا خلال ساعات الليل مع ظهور سحب خفيفة غير مؤثرة.

