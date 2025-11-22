رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات 2026 عبر بوابة الحج المصرية.. دليلك الشامل

تتصدر بوابة الحج المصرية اهتمام المصريين خلال الساعات الأخيرة، مع اقتراب إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2026 رسميًا من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يبحث آلاف المتقدمين عن الطريقة الصحيحة للاستعلام عبر بوابة الحج المصرية، والتي أصبحت المنصة الأكثر تداولًا وتريندًا على مواقع البحث، ويرصد الموجز التفاصيل.

بوابة الحج المصرية.. المنصة الرسمية لمعرفة نتيجة قرعة حج الجمعيات 2026

تؤكد وزارة التضامن أن بوابة الحج المصرية هي النافذة الوحيدة للاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026، إذ تتيح للمواطنين خدمة فورية للتحقق من نتيجة الطلب عبر الرقم القومي، وتعمل بوابة الحج المصرية على تحديث بياناتها أولًا بأول بمجرد اعتماد النتيجة من المحافظات المختلفة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات 2026 عبر بوابة الحج المصرية

حرصًا على التسهيل على المواطنين، أعلنت وزارة التضامن أن معرفة نتيجة القرعة تتم فقط عبر بوابة الحج المصرية من خلال مجموعة خطوات بسيطة، وهي:

الدخول مباشرة إلى بوابة الحج المصرية. اختيار خدمة الاستعلام عن طلب حج الجمعيات الأهلية. إدخال الرقم القومي في المكان المخصص. كتابة الكود الظاهر على صفحة التقديم. الضغط على زر "بحث" لعرض النتيجة.

وتُظهر بوابة الحج المصرية فورًا بيانات المتقدم واسم المحافظة وحالة القبول في القرعة.

الفئات غير المسموح لها بالتقدم في حج الجمعيات 2026

أعلنت وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الصحة قائمة بالفئات المحظورة من أداء فريضة الحج هذا العام، ويتم استبعادها فور إدخال البيانات على بوابة الحج المصرية، وتشمل:

أصحاب الأمراض المزمنة التي قد تعيق السفر.

من سبق لهم أداء فريضة الحج.

غير المقيمين داخل نطاق المحافظة المتقدم منها.

هذه الضوابط تظهر بوضوح على بوابة الحج المصرية لضمان الشفافية وتنظيم عملية الاختيار.

شروط التقديم لحج الجمعيات حسب ما أوضحته بوابة الحج المصرية

تضم بوابة الحج المصرية جميع الشروط المعتمدة للتقديم، وأهمها:

أن يكون المتقدم عضوًا في جمعية أهلية مسجلة قبل 1 يوليو 2025.

أن يكون كامل الأهلية القانونية ومصري الجنسية.

ألا يقل عمره عن 21 عامًا في 8 فبراير 2026.

أن تكون الجمعية خالية من النزاعات القضائية.

وجود مستند يثبت الإقامة داخل المحافظة.

المستندات المطلوبة كما وردت في بوابة الحج المصرية

وتعرض بوابة الحج المصرية قائمة كاملة بالأوراق المطلوبة للتقديم، وتشمل:

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

6 صور شخصية حديثة 4×6.

شهادة طبية معتمدة.

شهادة التطعيمات المقررة.

إيصال سداد مقدم الحجز.

جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل.



تبقى بوابة الحج المصرية المصدر الرئيسي للحصول على نتيجة القرعة، والمعلومات الرسمية الخاصة بحج الجمعيات الأهلية لعام 2026، ومع تصدرها محركات البحث، يحرص المواطنون يوميًا على متابعتها للحصول على أسرع وأدق تفاصيل تخص الحج هذا العام.

اقرأ أيضًا:

الأزهر يعلن فتح باب التقديم لبعثة حج 1447 هـ..إليك الشروط والتفاصيل الكاملة



عيد الأضحى 2025 على الأبواب.. وقفة عرفات الخميس والعيد الجمعة 6 يونيو

