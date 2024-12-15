6 خفايا وراء الحصول على بشرة ناعمة و جميلة ... تعرفي عليها

لطالما كانت نعومة البشرة في قمة اهداف المرأة من العناية ببشرتها لكن هناك من يخشين من منتجات العناية بالبشرة المصنعة خوفا على الاعراض الجانبية الناتجة من المواد الكيميائية الضارة التي تتضمنها لذا يقدم لكن موقع الموجز 6 خفايا لن تصدقيها تساهم في الحصول على بشرة ناعمة وجميلة وفقا لما نشر من قبل موقع Be Beautiful

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استعمال الغسول بشكل يومي

يعد الغسول الخاص بالبشرة من الاساسيات الخامة للغاية للحفاظ على بشرتك نظيفة وخالية من الشوائب والاوساخ الضارة بالاضافة الى التخلص من اثر لبهتان البشرة لجعلها نقية وصافية

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غسل وجهك بمياه باردة كل صباح

اذ ان غسل الوجه صباحا ليس فقط عملية روتينية بل انه فعال جدا في التخلص من انتقاخات الوجه وتوحيد لون البشرة وامدادها بالانتعاش كما ان الماء البارد مزيل فعال للتجاعيد ومغلق للمسام التي قد يؤدي فتحها الى انتشار الحبوب والزيوت الضارة

تدليك الوجه

ان من المعلومات الصحيحة والشائعة جدا بين الناس ان التدليك يخلصك ويحد بشكل كبير من اثار التوتر كما انه يعزز من انتاج الكولاجين المساهم في ترطيب البشرة ويشد البشرة لرافع لعضلات الوجه كما يعد من الطرق الفعالة للوقاية من الشيخوخة والتخلص من اثارها على البشرة ويعزز لديك اشراقة الوجه وتوهجها بالاضافة الى رفع مستوى تدفق الدم في الوجه والاكسجين الهام

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شرب الماء بانتظام وبشكل يومي

من المعروف قلة شرب الماء خلال فصل الشتاء لكنها من العادات الضارة والتي قد تؤذي بشرتك وينصح دائما بشرب الماء بالنسب المعقولة للحصول على ترطيب طبيعي للبشرة مما يحميها من الجفاف واثار الشد ويحد من انتشار التجاعيد على البشرة وينصح دائما بشرب من لترين الى 3 لتر من الماء يوميا لطرد اي اوساخ او زيوت ضارة بالبشرة والحد من ظهور الحبوب

استعمال واقي الشمس عند الخروج من المنزل

من المهم جدا استعمال واقي الشمس ووضعه على البشرة في حالة الخروج من المنزل لوقايتها من اي اشعة ضارة كالاشعة فوق البنفسجية وايضا للوقاية من ظهور التجاعيد في الجلد ومن الافضل استعمال واقي شمس خفيف لا يزول مفعوله حتى مع العرق والماء

النوم لعدد ساعات كافية

النوم لعدد ساعات كافي يعزز من توازن البشرة ويعيده بالاضافة الى تنشيط سرعة تدفق الدم الى البشرة والجلد خلال ساعات النوم مما يعطيكي بشرة لامعة وذات اشراقة طبيعية عند الاستيقاظ بالاضافة الى ازالة التجاعيد والخيوط وهالات العين

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