6 خفايا وراء الحصول على بشرة ناعمة و جميلة ... تعرفي عليها
لطالما كانت نعومة البشرة في قمة اهداف المرأة من العناية ببشرتها لكن هناك من يخشين من منتجات العناية بالبشرة المصنعة خوفا على الاعراض الجانبية الناتجة من المواد الكيميائية الضارة التي تتضمنها لذا يقدم لكن موقع الموجز 6 خفايا لن تصدقيها تساهم في الحصول على بشرة ناعمة وجميلة وفقا لما نشر من قبل موقع Be Beautiful
استعمال الغسول بشكل يومي
يعد الغسول الخاص بالبشرة من الاساسيات الخامة للغاية للحفاظ على بشرتك نظيفة وخالية من الشوائب والاوساخ الضارة بالاضافة الى التخلص من اثر لبهتان البشرة لجعلها نقية وصافية
غسل وجهك بمياه باردة كل صباح
اذ ان غسل الوجه صباحا ليس فقط عملية روتينية بل انه فعال جدا في التخلص من انتقاخات الوجه وتوحيد لون البشرة وامدادها بالانتعاش كما ان الماء البارد مزيل فعال للتجاعيد ومغلق للمسام التي قد يؤدي فتحها الى انتشار الحبوب والزيوت الضارة
تدليك الوجه
ان من المعلومات الصحيحة والشائعة جدا بين الناس ان التدليك يخلصك ويحد بشكل كبير من اثار التوتر كما انه يعزز من انتاج الكولاجين المساهم في ترطيب البشرة ويشد البشرة لرافع لعضلات الوجه كما يعد من الطرق الفعالة للوقاية من الشيخوخة والتخلص من اثارها على البشرة ويعزز لديك اشراقة الوجه وتوهجها بالاضافة الى رفع مستوى تدفق الدم في الوجه والاكسجين الهام
شرب الماء بانتظام وبشكل يومي
من المعروف قلة شرب الماء خلال فصل الشتاء لكنها من العادات الضارة والتي قد تؤذي بشرتك وينصح دائما بشرب الماء بالنسب المعقولة للحصول على ترطيب طبيعي للبشرة مما يحميها من الجفاف واثار الشد ويحد من انتشار التجاعيد على البشرة وينصح دائما بشرب من لترين الى 3 لتر من الماء يوميا لطرد اي اوساخ او زيوت ضارة بالبشرة والحد من ظهور الحبوب
استعمال واقي الشمس عند الخروج من المنزل
من المهم جدا استعمال واقي الشمس ووضعه على البشرة في حالة الخروج من المنزل لوقايتها من اي اشعة ضارة كالاشعة فوق البنفسجية وايضا للوقاية من ظهور التجاعيد في الجلد ومن الافضل استعمال واقي شمس خفيف لا يزول مفعوله حتى مع العرق والماء
النوم لعدد ساعات كافية
النوم لعدد ساعات كافي يعزز من توازن البشرة ويعيده بالاضافة الى تنشيط سرعة تدفق الدم الى البشرة والجلد خلال ساعات النوم مما يعطيكي بشرة لامعة وذات اشراقة طبيعية عند الاستيقاظ بالاضافة الى ازالة التجاعيد والخيوط وهالات العين
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