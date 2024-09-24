بعد حكم التصالح.. من هو "الجزار" عباس أبو الحسن وأبرز أعماله؟

احتل اسم الفنان عباس أبو الحسن مؤشر البحث جوجل، بعد قضيته الشهيرة دهس سيدتين بسيارته في مدينة الشيخ زايد، والذي أسفر إلى وفاة إحدى السيدتين المصابتين، ولذلك يرصد " الموجز" تفاصيل الحادث وأبرز أعمال "الجزار" عباس أبو الحسن في سطور.

تفاصيل الحادث

في 20 مايو 2024، صدم الفنان عباس أبو الحسن سيدتين بسيارته في مدينة الشيخ زايد، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة. توفيت إحدى السيدتين في وقت لاحق متأثرة بإصاباتها.

تم إخلاء سبيل أبو الحسن بكفالة 10 آلاف جنيه، ثم أحيل إلى المحاكمة في 10 يوليو.

خلال جلسة المحاكمة في 23 سبتمبر، تم التوصل إلى تصالح بين الفنان عباس أبو الحسن وأسرة الضحية، وبناءً عليه، قضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح.

عباس أبو الحسن

في سطور من هو عباس أبو الحسن الشهير بالجزار

عباس أبو الحسن هو ممثل مصري، ولد في 1 أغسطس 1964، بدأ مشواره الفني في أواخر الثمانينيات، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

اشتهر بلقب "الجزار" بسبب دوره الشهير في فيلم "مافيا" مع الفنان أحمد السقا، حيث جسد شخصية تاجر مخدرات قاسي القلب.

من أبرز أعماله الأخرى

الأعمال السينمائية فيلم مافيا، وكان سبب شهرته بالجزار نسبة إلى اسمه في العمل، وفيلم عمارة يعقوبيان إذ شارك بدور ضابط شرطة، وفيلم حسن ومرقص، ونورا، وفيلم الكنز، وقدرات غير عادية.

كما عمل الفنان عباس أبو الحسن سيناريست وكتب مجموعة من الأعمال على رأسهم مسلسل عباس الأبيض للفنان يحيي الفخراني.

ومن أعماله على الشاشة الصغيرة

مسلسل إستيفيا، مسلسل أرض، جو وريح المدام، أبو عمر المصري، مسلسل ملوك الجدعنة، البحث عن علا 2022.

عباس أبو الحسن صاحب قضية طبيب الأسنان

لعب الفنان عباس أبو الحسن دورًا محوريًا في كشف قضية طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، حيث كشف عن تعرضه للتحرش من قبل الطبيب باسم.س.ن. وشجع آخرين على الإفصاح عن تجاربهم المشابهة.

بدأت القضية عندما كشف عباس أبو الحسن عن تفاصيل واقعة التحرش التي تعرض لها من قبل الطبيب، وسرد كواليس ما حدث معه.

نجح أبو الحسن في جمع أكثر من شهادة لأشخاص تعرضوا للتحرش من قبل نفس الطبيب، وشجع المخرج تميم يونس على الإفصاح عن تجربته أيضًا، أدت هذه الشهادات إلى إلقاء القبض على الطبيب في عام 2021.

بعد التأكد من هتك عرض أكثر من ضحية، حُكم على الطبيب بالسجن لمدة 16 عامًا.

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