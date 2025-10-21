لماذا ينصح الأطباء بتناول السمك ثلاث مرات أسبوعيًا؟.. إليك الإجابة

يُعد السمك من أهم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، فهو مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، كما يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تساهم في دعم صحة القلب والمخ والعظام. وينصح خبراء التغذية بتناوله 3 مرات أسبوعيًا كجزء من نظام غذائي متوازن.

ويعرض الموجز التفاصيل كاملة .

يقوي القلب ويقلل الكوليسترول

أشارت دراسات طبية إلى أن تناول الأسماك الدهنية مثل السالمون والسردين والتونة بانتظام، يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد في الدم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، كما تساهم أحماض أوميجا 3 في تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

يحمي من السرطان ويقاوم الالتهابات

كشفت أبحاث حديثة أن تناول السمك بانتظام يُقلل من احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان، منها سرطان الثدي والبروستاتا والقولون، بفضل مضادات الأكسدة الطبيعية التي يحتويها، إضافة إلى قدرته على تقليل الالتهابات المزمنة التي تُعد من مسببات الأمراض الخطيرة.

مصدر قوي لبناء العظام

يتميز السمك بغناه بفيتامين "د" والكالسيوم والفوسفور، وهي عناصر ضرورية لتقوية العظام والأسنان، والوقاية من هشاشة العظام خاصة لدى النساء وكبار السن، كما أن تناول الأسماك الزيتية يُساعد في تحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم.

يعزز الذاكرة والمناعة

إضافةً إلى فوائده البدنية، أثبتت الدراسات أن تناول السمك يحسن الذاكرة والتركيز ويقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر. كما يُقوي الجهاز المناعي، بفضل احتوائه على الزنك والسيلينيوم والفيتامينات التي ترفع مقاومة الجسم للأمراض.

السر في طريقة الطهي

ينصح الخبراء بالابتعاد عن قلي السمك في الزيت، لأن القلي يقلل من فوائده الصحية ويزيد الدهون المشبعة، والأفضل هو الشوي أو الطهي بالبخار للحفاظ على القيمة الغذائية العالية وتقليل السعرات الحرارية.

نصيحة الخبراء

ينصح الأطباء باختيار الأسماك الطازجة المشوية أو المطهية بالبخار بدلًا من المقلية للحفاظ على قيمتها الغذائية، كما يُفضل التنويع بين أنواع الأسماك للحصول على جميع الفوائد دون زيادة في الدهون أو السعرات الحرارية.

