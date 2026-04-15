أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15 أبريل 2026.. استقرار محلي

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال منتصف تعاملات الأربعاء 15 أبريل 2026، وذلك بالتزامن مع ارتفاع محدود في سعر الأونصة عالميًا، ما دفع المتعاملين في سوق الصاغة إلى متابعة التطورات بشكل لحظي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.



أسعار الذهب اليوم في مصر



جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 8160 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 بلغ حوالي 7140 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 وصل إلى 6120 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 57120 جنيهًا

ويُعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ما يجعله المؤشر الأهم لحركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة.



استقرار محلي رغم تحركات الذهب عالميًا



رغم الارتفاع النسبي في سعر الذهب عالميًا، إلا أن السوق المحلية في مصر شهدت حالة من الهدوء والاستقرار، حيث لم تنعكس هذه الزيادة بشكل كبير على الأسعار الداخلية.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من أبرزها استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين والتجار، في انتظار وضوح الرؤية بشأن الاتجاهات العالمية للذهب.



سعر الأونصة عالميًا وتأثيره على السوق



على الصعيد العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.9%، ليسجل أعلى مستوى له عند 4796 دولارًا، قبل أن يتراجع قليلًا ويتداول حاليًا بالقرب من مستوى 4780 دولارًا للأونصة.

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتراجع قيمة الدولار، إلى جانب انخفاض المخاوف المتعلقة بالتضخم، ما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

في المقابل، حدّت التحركات العرضية وعدم القدرة على اختراق مستوى المقاومة عند 4750 دولارًا للأونصة من تحقيق مكاسب أكبر، وهو ما يعكس حالة من الحذر في الأسواق العالمية.



عوامل مؤثرة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة



يترقب سوق الذهب خلال الساعات والأيام المقبلة عددًا من العوامل المؤثرة التي قد تحدد اتجاه الأسعار، من أبرزها:

تطورات المشهد الجيوسياسي العالمي

مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران



حركة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية



بيانات التضخم وأسعار الفائدة

وتلعب هذه العوامل دورًا رئيسيًا في تحديد مسار الذهب، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، حيث ينعكس أي تغير بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر في مصر.



توقعات أسعار الذهب في مصر



يتوقع خبراء السوق استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات مفاجئة في حال ظهور أي مستجدات سياسية أو اقتصادية عالمية.

وينصح المتعاملون بمتابعة الأسعار بشكل مستمر قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها الأسواق العالمية.